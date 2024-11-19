В США не подтвердили разрешение Украине наносить удары ATACMS вглубь России

В американской администрации не подтвердили, что Вашингтон разрешил Киеву наносить удары дальнобойными ракетами ATACMS США вглубь России.

Об этом сообщил замсоветника президента по нацбезопасности Джон Файнер.

"Я не подтверждаю никаких решений, которые были или не были приняты относительно помощи США, когда речь идет об этих оперативных вопросах", — заявил он, сообщает ABC.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель подтвердил, что администрация лидера США Джо Байдена разрешила Украине использовать ракеты с дальностью до 300 км для ударов по российской территории.