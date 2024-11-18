Четырёхдневку могут ввести в России для многодетных и одиноких родителей

Четырехдневную неделю для многодетных и одиноких родителей предложил ввести в экспериментальном режиме вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР). Речь идет об одном родителе, трудоустроенном официально, пишет РИА Новости.

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При этом доход должен оставаться прежним.

"Предлагаю предоставить возможность одному из родителей в многодетной семье при условии, что оба официально трудоустроены, переходить на четырехдневную рабочую неделю без снижения уровня дохода. Аналогичным правом предлагаю наделить одиноких родителей, воспитывающих одного и более детей", - сказано в обращении Чернышова к вице-премьеру Татьяне Голиковой.

Также Чернышов предлагает дать возможность увеличения ежедневного времени работы таких сотрудников до 9 часов по соглашению с работодателем.

По его словам, эксперимент может быть проведен в течение 12 месяцев на территории одного или нескольких регионов, или в крупных государственных предприятиях, а также частных, которые добровольно примут решение поучаствовать в программе.

По итогам эксперимента предлагается зафиксировать новый график работы в Трудовым кодексе и других законодательных актах на федеральном уровне.

"Это не просто гибкость в графике, а возможность повысить качество жизни за счет большего времени на воспитание детей и семейные дела. В современном мире, где баланс между работой и личной жизнью становится все более актуальным, такая мера способна снизить уровень стресса и повысить удовлетворенность жизнью", - отметил Чернышов.