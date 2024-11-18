В Москве резко сократилась выдача ипотеки на новостройки

В Москве существенно сократилась выдача ипотечных кредитов на новостройки. Речь идет о показателе за октябрь 2024 г.

В октябре зарегистрированы 4 тыс. 419 договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилой и нежилой недвижимости с привлечением кредитов. Это на 11,6% ниже показателя сентября текущего года (4 тыс. 998 договоров). В годовом выражении показатель снизился на 58,2% к октябрю 2023 г. (10 тыс. 580 ДДУ), к аналогичному периоду 2022 г. (3 тыс. 892 ДДУ) показатель вырос на 13,5%, сообщает управление Росреестра по Москве.

Сбербанк с 15 ноября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3,5%. Теперь на первичное жилье она составляет до 28,4%, на вторичное – до 28,1%. По ранее одобренным заявкам клиенты банка смогут получить ипотечные займы на старых условиях. В учреждении заявили, что повышение произошло из-за увеличения ключевой ставки Центробанка РФ и роста стоимости ОФЗ.

До этого схожее повышение - на 3% - произошло в октябре.