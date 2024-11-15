Опрос: жители Екатеринбурга в новом году ожидают повышения зарплаты

Жители Екатеринбурга ждут от 2025 года повышения своего дохода. Опрос на эту тему в ноябре 2024 года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования (есть в распоряжении Накануне.RU), 67% работающих екатеринбуржцев в новом году ожидают повышения зарплаты. 28% ждут стабильности и карьерного роста, 27% – адекватности от руководства, а 20% – новых интересных задач.

На улучшение условий труда надеется 19% опрошенных, на расширение компенсационного пакета – 16%. 15% мечтают о снижении нагрузки, 10% надеются на признание компанией их заслуг.

Ничего не ждут от работы в будущем году только 8% екатеринбуржцев.

Ранее другой опрос показал, что большинство работающих жителей Екатеринбурга предпочтут премию новогоднему корпоративу.