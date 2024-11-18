На Среднем Урале продолжится ноябрьская оттепель

Оттепель, установившаяся на Среднем Урале, сохранится еще как минимум на неделю. Такой прогноз дают синоптики.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Екатеринбурга со ссылкой на Уральский гидрометцентр, днем 18-20 ноября в столице Урала будет от 0 до плюс 3 градусов. По ночам столбики термометров будут показывать околонулевые значения. Существенных осадков в понедельник и вторник не ожидается, а в среду возможен мокрый снег.

Во второй половине недели, по предварительным прогнозам, погода существенно не изменится. Днем будет до 2 градусов тепла, а ночью воздух будет охлаждаться до слабых отрицательных температур.

О том, что в Свердловской области ожидается аномальное для ноября потепление, стало известно на прошлой неделе.