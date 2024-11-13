В Свердловской области ожидается аномальное для ноября потепление

В ближайшие несколько дней в Свердловской области будет стоять аномально теплая для ноября погода.

Как сообщается на сайте Уральского гидрометцентра, сейчас атмосферный фронт над Уралом разделяет холодный воздух азиатской части России и относительное тепло, охватившее европейскую территорию. В зоне фронта наблюдаются осадки в виде снега.

Как полагают синоптики, уже в ближайшие дни теплый воздух постепенно "отвоюет" Средний и Южный Урал, а затем оттеснит холод дальше в Сибирь. В результате температура превысит норму сразу на 4-7 градусов. Температуры, близкие к 0 градусов, сохранятся до 20-22 ноября.

Согласно прогнозам, аномалии средней температуры воздуха будут наблюдаться в Свердловской области с 14 по 18 ноября.