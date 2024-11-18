В ЕС не исключили отмену антироссийских санкций

Санкции в отношении России, включая ужесточение визового режима, могут быть отменены.

Как сообщил представитель внешнеполитической службы европейского союза Петер Стано, если это произойдет, то после завершения конфликта на Украине.

"Все ограничительные решения ЕС являются обратимыми. В случае мер, принятых против России, они могут быть пересмотрены странами — членами ЕС, как только Россия прекратит постоянные нарушения Устава ООН, международного права и своих собственных международных обязательств", — указал политик, сообщают "Известия".

В конце августа стало известно о сомнениях стран Евросоюза в том, что получится согласовать 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии. По словам европейских дипломатов, Еврокомиссия, которая инициирует новые санкционные предложения, опасается, что попытка провести очередной пакет ограничений может оказаться рискованной. Его могут согласовать уже 19 ноября.