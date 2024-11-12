Европа вскоре может утвердить пакет санкций против России, в котором ранее были сомнения

Евросоюз вскоре согласует новый, уже 15-й пакет антироссийских санкций. Ранее там сомневались в его принятии.

Страны начали присылать в Еврокомиссию национальные списки пожеланий по поводу новых антироссийских мер. Страны Балтии и Польша будут настаивать на введении запрета на импорт российского сниженного газа и сделки в области ядерной энергетики. 15-й пакет санкций могут согласовать 19 ноября, пишут "Ведомости".

В конце августа стало известно о сомнениях стран Евросоюза в том, что получится согласовать 15-й пакет санкций против РФ и Белоруссии. По словам европейских дипломатов, Еврокомиссия, которая инициирует новые санкционные предложения, опасается, что попытка провести очередной пакет ограничений может оказаться рискованной.

24 июня Евросоюз ввел ограничения против 116 российских физических и юридических лиц в рамках 14-го пакета санкций. Под новые санкции ЕС, в частности, подпали транспортные компании из России - "Уральские авиалинии", группа "Волга-Днепр", аэропортовый холдинг "Новапорт", "Совкомфлот".