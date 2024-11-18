Минобороны РФ: ВСУ предприняли попытку прорыва в районе Ольговской рощи

Министерство обороны России сообщило в Telegram о попытке прорыва Вооруженных сил Украины в районе Ольговской рощи под Курском.

"Сегодня в 4 часа утра противник предпринял попытку группами по 15-20 человек прорваться из образовавшегося "котла", — заявило военное ведомство.

В результате украинские военнослужащие были заблокированы в районе Ольговской рощи. 24 военных противника были взяты в плен, еще 40 ранены и 80 погибли. В настоящее время продолжается зачистка этого района.

Ранее в Курской области дрон ВСУ убил журналистку.