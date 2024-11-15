Роскомнадзор: Изменений в качестве работы YouTube в России нет

Изменений в качестве работы YouTube в России не наблюдается, сообщает подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал вопрос о замедлении площадки в Роскомнадзор.

"YouTube не включают, выключают, он то замедляется, то не замедляется. Значит, с точки зрения техники и технологии этого замедления и не замедления нужно обращаться с вопросами в Роскомнадзор", - приводит его слова РИА Новости.

Также в Кремле подтвердили, что тема работы YouTube затрагивалась в ходе беседы президента РФ Владимира Путина и гендиректора "Мосфильма" Карена Шахназарова.

Накануне режиссер, который встретился 13 ноября с Владимиром Путиным, сообщил, что президент России пообещал изучить проблему замедления работы YouTube. Позднее видеохостинг возобновил работу без ограничений у всех операторов сотовой сети, также частично он заработал и в веб-версии.