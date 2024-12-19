Шадаев заявил, что половина трафика YouTube перешла на российские видеохостинги

Половина трафика видеохостинга YouTube перешла на отечественные платформы.

Как сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на итоговом заседании общественного совета при Минцифры России, "нужна альтернатива, и мы видим, что у нас есть претенденты, готовые выходить на эти рынки".

По его словам, "это происходит достаточно быстро", сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков переадресовал вопрос о замедлении YouTube в Роскомнадзор. Изменений в качестве работы YouTube в России не наблюдается, сообщил подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).