Путин обещал рассмотреть вопрос замедления YouTube

Глава государства Владимир Путин пообещал изучить проблему замедления работы YouTube.

Как сообщил директор "Мосфильма" Карен Шахназаров, он сказал: "Я рассмотрю этот вопрос". Так Шахназаров ответил на просьбу ТАСС сообщить, действительно ли президент по его просьбе пообещал разобраться с замедлением работы видеохостинга.

Директор отметил, что не знает, какое окончательное решение примет российский лидер, поскольку у него больше информации для анализа, чем у других. Шахназаров подчеркнул, что поделился своим мнением с президентом, а тот ответил, что рассмотрит его.

Тем временем, YouTube снова доступен у всех российских операторов связи. По данным проверки сервиса Globalcheck, видеохостинг открывается без перебоев. YouTube работает без VPN с мобильного интернета, сообщает Telegram-канал Mash.