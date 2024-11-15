В Пыть-Яхе возбудили уголовное дело на управляющую компанию, сотрудники которой угрожали жильцам

В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

Дело возбудили на управляющую компанию. Накануне возбудить уголовное дело потребовал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Глава ведомства поручил возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жителей ХМАО-Югры.

К нему обратились местные жители, которые сообщили, что организация не исполняет своих обязанностей и необоснованно завышает стоимость коммунальных услуг. Кроме того, жители пожаловались на угрозы и физическое насилие со стороны сотрудников УК. Местными властями мер к разрешению ситуации не принимается. Ход расследования поставлен на контроль главы СК.