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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут снизить возраст принесения присяги гражданина РФ

В России хотят снизить возраст принесения присяги гражданина Российской Федерации. В Госдуму внесен соответствующий законопроект.

Ради повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию и законодательство России предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 до 14 лет, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Он внесен в Госдуму сегодня, 15 ноября. Это сделала группа депутатов во главе с председателем комитета по СНГ Леонидом Калашниковым.

В 2017 г. президент России Владимир Путин подписал указ о порядке принесения присяги гражданина России.

"Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свои фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись", - говорится в тексте документа.

Принесение присяги, согласно документу, может осуществляться в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, иных государственных органов, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах трудовой и боевой славы, у братских могил воинов, павших в боях за свободу и независимость Российского государства. Присяга приносится перед государственным флагом страны.

Теги: Присяга, возраст, Госдума


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