Уральский полпред и глава СПЧ обсудили соблюдение прав бойцов СВО

Новый полномочный представитель президента России в УрФО Артем Жога провел рабочую встречу с председателем Совета по правам человека Валерием Фадеевым.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства, Жога и Фадеев обсудили вопросы по развитию гражданского общества в регионах Уральского федерального округа, а также механизмы повышения эффективности взаимодействия между государственными структурами и общественными организациями.

Отдельной темой для обсуждения стало соблюдение прав военнослужащих, в том числе участвующих в СВО, и ветеранов. Кроме этого, полпред и глава СПЧ затронули вопросы миграционной политики и защиты людей от финансовых мошенников.

Напомним, недавно Артем Жога рассказал, сколько времени нужно для подготовки бойца перед его отправкой в зону СВО.