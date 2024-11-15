На Урале суд прикрыл доставку роллов "Ешьте с нами" после визита Роспотребнадзора

Суд приостановил деятельность доставки роллов "Ешьте с нами" в уральском городе Карпинск. Роспотребнадзор нанес туда визит и нашел множество нарушений.

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Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, была проведена проверка в цехе по производству готовой еды "Ешьте с нами" индивидуального предпринимателя Завьялова. Среди прочего были выявлены нарушения поточности технологических процессов, систем водоотведения, отделки производственных помещений. Также на предприятии общественного питания не проводили производственный контроль.

Обнаружились и другие нарушения, по итогам проверки был составлен административный протокол. По решению Карпинского городского суда деятельность цеха "Ешьте с нами" приостановлена на 60 суток.

Напомним, недавно в Екатеринбурге на 30 суток закрывали доставку роллов "Быстрый лось" после отравления ребенка.