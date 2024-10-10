В Екатеринбурге закрыли доставку роллов "Быстрый лось" после отравления ребенка

В Екатеринбурге судебные приставы на месяц приостановили деятельность предприятия общественного питания "Быстрый лось". Поводом послужило отравление нескольких граждан, в том числе 8-летнего мальчика, родители которого заказали в заведении роллы.

Как сообщает пресс-служба ГУФССП России по Свердловской области, предприятие находится на ул. Машиностроителей, 12 и готовит для последующей продажи и доставки роллы, салаты, пиццу, горячие блюда и сэндвичи. Накануне из-за их продукции у нескольких граждан была выявлена острая кишечная инфекция неустановленной этиологии.

Роспотребнадзором выявлены следующие нарушения в работе предприятия, организующего питание населения:

в производственном цеху отсутствуют раковины для мытья рук с подводкой горячей и холодной воды,

на предприятии допущены к пищевой продукции работники не прошедшие периодические медицинские осмотры,

сэндвичи с копченой курицей не соответствуют требованиям по показателю бактерии группы кишечной палочки,

медицинские книжки сотрудников содержат признаки фальсификации.

Суд постановил приостановить деятельность "Быстрого лося" на время исследования продукции и проверки сотрудников. Однако, когда приставы прибыли на место, сотрудники не захотели их впускать через двери, заявив, что у них якобы нет ключа. Попасть силовики смогли только через интерьерные рейки.

Должнику вручено требование о приостановлении деятельности предприятия. В целях предотвращения угрозы жизни, здоровью людей, деятельность предприятия приостановлена, оборудование (рисоварка, печь для пиццы) и входные группы опечатаны на 30 суток.