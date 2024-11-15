ВСУ массово атаковали Краснодарский край беспилотниками

Массированной атаке беспилотников подвергся прошедшей ночью Краснодарский край. Средства ПВО перехватили несколько десятков БПЛА в Крымском и Красноармейском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.

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В Крымске обломки беспилотников упали на территорию четырех домовладений. Пострадавших нет. Повреждена крыша одного дома и автомобиль.

"В Красноармейском районе в станице Полтавской обломки повредили крышу частного дома. В другом доме выбиты стекла. Пострадавших нет", - написал губернатор.

На месте ЧП работают экстренные службы. Власти помогут с восстановлением пострадавших домов.

Всего за ночь в России был перехвачен и уничтожен 51 украинский БПЛА: 36 БПЛА – над территорией Краснодарского края, три БПЛА – над территорией Республики Крым, два БПЛА – над территорией Белгородской области и 10 БПЛА – над акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.