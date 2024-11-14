Николай Патрушев провел в Астрахани совещание с судостроителями и главой региона

Помощник Президента РФ, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев встретился с губернатором Игорем Бабушкиным в рамках своего рабочего визита в Астраханскую область.

Они посетили производственную площадку АСПО Южного центра судостроения и судоремонта ОСК, судостроительный завод «Звездочка», обсудили формирование дополнительного грузопотока по МТК «Север — Юг» и развитие кораблестроения в регионе. Отдельное внимание стороны уделили социальной поддержке высококвалифицированных рабочих и инженеров, задействованных на астраханских судостроительных и судоремонтных предприятиях.

Во время визита Николай Патрушев посетил ЦС «Звездочка». Он ознакомился с ходом исполнения госконтракта по строительству спасательного буксирного судна «Михаил Чеков». Директор предприятия Григорий Желокович доложил помощнику Президента о реализации программы импортозамещения и кадрового решения. Так, при разработке проекта судна завод совместно с КБ «Вымпел» заместил значительную часть комплексов и систем на отечественные.

В судокорпусном цехе АСПО Николай Патрушев осмотрел строительство плавучего дока грузоподъемностью 25 тысяч тонн. Реализация проекта осуществляется в рамках программы ОСК для завода «Северная верфь».

На совещании, состоявшемся в заводоуправлении, Николай Патрушев обсудил с руководителями судостроительных предприятий Астраханской области, представителями федеральных и региональных органов власти дополнительные меры для развития судостроения. Участники встречи также рассмотрели текущую финансово-экономическую ситуацию организаций судостроительного комплекса и их производственную деятельность.

Особое внимание — разработке и внедрению долгосрочного отраслевого планирования и управления, использованию современных инновационных цифровых технологий производства, обеспечивающих качество продукции и рост производительности труда.

Кроме того, поставлены задачи по привлечению на предприятия инженеров, специалистов среднего звена и основных производственных рабочих. С учетом прогнозируемого роста грузопотока по морскому маршруту международного транспортного коридора «Север — Юг» сделан акцент на необходимости развития портовой инфраструктуры, реализации мер безопасности судоходства.

«Сегодня приняты важные решения о загрузке предприятий. В том числе Минпромторг России подтвердил готовность расширения портфеля заказов для судостроительных заводов, расположенных на территории региона. В настоящее время наши предприятия обеспечены работой на два года вперед, общая сумма заказов — 50 млрд рублей», — сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.