Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию

Иностранцы будут сдавать биометрию при въезде в Россию. Такое постановление утвердило сегодня Правительство России. Оно опубликовано на официальном портале правовой информации.

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Согласно документу, с 1 декабря 2024 года до 30 июня 2026 года в московских аэропортах Шереметьево, Домодедово, Внуково, подмосковном аэропорте Жуковский, а также в автомобильном грузо-пассажирском пункте пропуска Маштаково в Оренбургской области иностранцы и лица без гражданства будут сдавать биометрические данные.

Эксперимент не коснется граждан Белоруссии, детей до шести лет, дипломатов, сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, должностных лиц международных организаций, аккредитованных в России, а также членов их семей.