В Югре незаконно легализованы сотни мигрантов

В Югре троим представителям учебного центра и преподавателю вуза вменили помощь мигрантам в незаконной легализации. Речь идет о 250 иностранцах.

Для успешной работы представители центра наняли в помощницы сотрудницу вуза. Схема их "работы" была такой: за 5-8 тыс. руб. мигрант мог купить сертификаты о знании русского языка, истории и основ законодательства России. Знаний по указанным предметам не требовали. Позже купленные бумаги предоставляли для постановки на миграционный учет. Это позволяло иностранцам жить и работать в России.

Всего по такой схеме сертификаты незаконно получили более 250 граждан государств ближнего зарубежья. Возбуждено уголовное дело. Четверо подозреваемых задержаны. Трое из них арестованы. Их предполагаемая сообщница находится под подпиской о невыезде, сообщила в своем telegram-канале официальный представитель МВД Ирина Волк.

Напомним, имя Мухаммад стало самым популярным из тех, что дают новорожденным мальчикам в Югре, сначала в 2023-ем, а потом – и в 2024-ом (с результатом в 339 человек). В текущем году на втором месте – Михаилы (246 мальчиков). Политолог Константин Калачев, как ему кажется, нашел объяснение этому. Эксперт уверен, что тут дело в экономике.

"Просто в Югру приезжают рожать. Оформляют регистрацию. Получают потом детские пособия. Регион богатый. Там деньги. Весьма приличные. Для кого-то это бизнес. Может, новый глава наведет порядок", - написал Калачев в своем telegram-канале.