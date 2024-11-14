Российские войска имеют успех на 93 направлениях на Украине

Продвижение Военных сил РФ в районе Купянска и заход в город — результат давления наших военных по всем фронтам в зоне СВО. Об этом заявил SHOT председатель Комитета ГД по обороне Андрей Картаполов

По его словам, сейчас российские войска имеют успех на 93 направлениях — и таковых будет становиться больше. Инициатива в зоне СВО сейчас принадлежит ВС РФ.

Ранее стало известно, что российские военные захватили первый опорник ВСУ в Купянске. Десант 6-й армии РФ на бронемашинах при поддержке танков высадился в городе.

Они взяли опорник, из которого ВСУ передавали данные о продвижении российских военнослужащих. Это позволило на некоторое время "обрубить связь" со штабом командования ВСУ. Находившиеся в этом квадрате украинские военные остались без координации и дальнейших приказов, и были уничтожены. Подразделения ВС РФ закрепились в городе.