Украинские военные под Курахово в ДНР готовы отступить

Украинские военные под Курахово в ДНР готовы отступить, по пока ждут приказа командования, сообщают "Известия".

В ответ на усиление российского наступления Киев отправил больше медиков на передовую, ожидая увеличения числа раненых, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Украина стремится укрепить позиции из-за возвращения президента США Дональда Трампа. Киев пытается показать способность удерживать территорию и противостоять российским силам.

Украина планирует мобилизовать еще 160 тысяч человек, но эксперты сомневаются, что это поможет.

В статье подчеркивается, что украинские войска сталкиваются с мощными атаками по всему фронту, что ослабляет позиции Киева.