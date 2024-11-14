ВС РФ освободили Вознесенку в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Нанесено поражение живой силе и технике в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Леонидовка, Дружба, Дзержинск, Сухая Балка и Димитров.

Противник потерял свыше 485 военнослужащих, боевую машину пехоты "Marder" производства ФРГ, пять боевых бронированных машин "Казак", боевую бронированную машину "Kirpi" турецкого производства и другую технику.

Авиация РФ нанесла поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах.

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