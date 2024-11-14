Кухарук утвердил Паськова главой депздрава Югры

Губернатор Югры Руслан Кухарук утвердил главврача Салехардской ОКБ Романа Паськова в должности главы департамента здравоохранения округа.

Первым рабочим днем Паськова считается сегодняшний, 14 ноября. Распоряжение о назначении подписано губернатором, сообщает департамент внутренней политики Югры.

"Роман Владимирович имеет необходимый профессиональный и управленческий опыт. Приоритеты работы в нашем регионе определены на основе обратной связи от югорчан", - сказал о новом руководителе Руслан Кухарук.

Паськов родился в 1980 г. в городе Мегионе. В 2003 г. окончил лечебный факультет Тюменской государственной медицинской академии. В 2003-05 гг. учился в ординатуре по специальности "Травматология и ортопедия" на базе ГОУ ВПО "ТюмГМА". После окончания ординатуры был зачислен в очную бюджетную аспирантуру при кафедре травматологии, ортопедии и ВПХ "ТюмГМА".

В 2014 г. начал работу во вновь открытом "Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре" в качестве заведующего отделения, затем был назначен на должность главного врача. С 2018 г. Паськов – главврач ОКБ №2 Тюмени. С 1 февраля 2023 г. – главврач Салехардской окружной клинической больницы.

7 октября 2024 г. ушел в отставку руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В 2001 г. Алексей Добровольский приехал в Югру, устроился хирургом в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, семь лет был заместителем главного врача по хирургии, в 2012-16 гг. руководил больницей, в 2016 г. возглавлял окружной департамент здравоохранения.