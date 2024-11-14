Новым главой депздрава Югры стал врач из столицы Ямала

Появилась информация о новом директоре департамента здравоохранения Югры. Им, судя по данным на странице департамента на сайте правительства округа, стал Роман Паськов.

Пока информации о назначении врача чиновником не было, однако на него уже заведена "карточка" на сайте окружного правительства.

Роман Паськов в 2003 г. окончил Тюменскую государственную медицинскую академию, в 2005 – ординатуру по специальности "Травматология и ортопедия". Трудовой путь начинал в Областной клинической больнице №2 Тюмени в качестве врача-травматолога-ортопеда. После возглавлял Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр. В 2018 г. был назначен главным врачом Тюменской областной клинической больницы №2. С 1 февраля 2023 г. – главный врач Салехардской окружной больницы. Доктор медицинских наук, профессор кафедры травматологии – ортопедии, врач травматолог – ортопед высшей квалификационной категории.

7 октября 2024 г. ушел в отставку руководитель департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. В 2001 г. Алексей Добровольский приехал в Югру, устроился хирургом в Окружную клиническую больницу Ханты-Мансийска, семь лет был заместителем главного врача по хирургии, в 2012-16 гг. руководил больницей, в 2016 г. возглавлял окружной департамент здравоохранения.