Уволенный глава Суджанского района собирается работать волонтером

Уволенный глава Суджанского района Курской области Александр Богачев заявил, что планирует заниматься волонтерством и эвакуировать людей из опасной зоны. Об этом сообщает издание Daily Storm.

Экс-чиновник назвал основной задачей "освободить район, помочь его жителям, постараться вытащить их".

Бывший глава района будет продолжать деятельность в качестве волонтера. "Просто занимаюсь этим как человек, который очень переживает за район и жителей, которые там остались. Это такой душевный позыв!", — подчеркнул Богачев.

Напомним, 12 ноября главу Суджанского района Курской области Александра Богачева отправили в отставку за нежелание идти на контакт с жителями. Чиновника уволили также на встрече руководства региона с людьми. Ранее вынужденные переселенцы просили местные власти выйти на контакт и ответить на вопросы о мерах социальной поддержки, но глава района с 6 августа так и не нашел для этого времени.

Кроме того, отправили в отставку главу Кореневского района Курской области Марину Дегтяреву — за плохо организованную эвакуацию местных жителей.



