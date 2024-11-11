Министр обороны РФ поздравил бойцов ВС России с освобождением Колесниковки
Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Колесниковки. Об этом сообщили в Минобороны России.
Село находится в Харьковской области.
Глава ведомства обратился к командованию и личному составу 347-го мотострелкового полка.
"Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", — сказал Белоусов.
Министр поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач, верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и обеспечивать её безопасность.
За последние месяцы Минобороны отчиталось о занятии десятков сел вокруг Купянска — важного логистического узла для ВСУ. Село Колесниковка находится в 20 километрах к югу от города на реке Оскол.