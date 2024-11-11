Министр обороны РФ поздравил бойцов ВС России с освобождением Колесниковки

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил бойцов ВС России с освобождением Колесниковки. Об этом сообщили в Минобороны России.

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Село находится в Харьковской области.

Глава ведомства обратился к командованию и личному составу 347-го мотострелкового полка.

"Ваши смелые и решительные действия позволяют успешно отбрасывать противника и вносят существенный вклад в общее продвижение группировки войск "Запад", — сказал Белоусов.

Министр поблагодарил военных за успешное выполнение боевых задач, верность воинской присяге и выразил уверенность, что они продолжат с честью служить России и обеспечивать её безопасность.

За последние месяцы Минобороны отчиталось о занятии десятков сел вокруг Купянска — важного логистического узла для ВСУ. Село Колесниковка находится в 20 километрах к югу от города на реке Оскол.