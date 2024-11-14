Орлов рассказал о планах города по решению проблемы "уехать с "Гринвича"

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов обозначил улучшение транспортной доступности одним из приоритетов работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Во время дискуссии "Диалог с главами "Города России 2036: видение, цели, задачи", которая проходит в эти минуты в Экспо-центре в рамках форума "Города России", Орлов отметил, что самой сложной задачей сегодня является обновление трамвайного парка.

Средний возраст трамваев превышает 40 лет. Планируется дальнейшее развитие трамвайного сообщения, в частности, концессия на продолжение строительства трамвайной ветки в Академическом районе города. Планируется построить депо и приобрести 80 новых трехсекционный трамваев. Однако сделать это за счет городского бюджета невозможно, потому Орлов заявил, что рассчитывает на помощь региона и отметил, что надеется, что интересы крупных городов будут учтены в нацпроекте.

В целом, по словам Орлова, была проведена большая работа по улучшению работы общественного транспорта - обновлен парк автобусов, планируется обновить парк троллейбусов - приобрести 100 единиц троллейбусов.

Главными вызовами в этой сфере мэр назвал нехватку водительского состава.

"Приняли сложное, но важное решение - переход на брутто-контракты, расширяем платное парковочное место, чтобы стимулировать водителей пользоваться общественным транспортом", - заявил Орлов.

Отметим, что транспортные проблемы екатеринбуржцев оказались в фокусе федерального внимания - спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пленарном заседании с участием представителей регионов отметила жалобы горожан на работу системы общественного транспорта и посоветовала мэру попробовать "уехать с "Гринвича". Фраза вскоре стала мемом.