СМИ: Окружение Трампа недовольно тем, что Маск ведет себя как сопрезидент США

Окружение президента США Дональда Трампа возмущено поведением американского предпринимателя Илона Маска, сообщает NBC News.

По словам одного из приближенных переизбранного президента, Маск "ведет себя так, будто он сопрезидент, и делает так, чтобы все об этом знали".

Источники рассказали, что почти постоянное пребывание Маска в резиденции Трампа Мар-а-Лаго в течение недели после дня выборов начало утомлять людей, которые были в близком окружении Трампа дольше, чем предприниматель.

Напомним, новый президент Дональд Трамп сейчас формирует команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. Он создал Департамент эффективности государственного управления (DOGE). Его руководителями он назначил предпринимателя Вивека Рамасвами и миллиардера Илона Маска. Последний поддерживал республиканца во время предвыборной кампании, выступал на его митингах и выделил более 152 миллионов долларов.

В Госдуме предположили, что кроме Маска в США не осталось умных людей, поэтому Трампу "приходится опираться на тех, кого он знает и кому он верит".