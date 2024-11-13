Россия и США, возможно, обменяются заключёнными в феврале 2025 года

Россия и США могут второй раз обменяться заключёнными в феврале 2025 года: через несколько недель после инаугурации Трампа. Как пишет Mash, в списке российского МИДа числятся 70 человек, которых американские власти обвинили в шпионаже и организации серых схем обхода санкций.

Наиболее известные граждане, которые находятся сейчас под стражей в США: Денис Постовой, арестованный по делу о поставке микроэлектроники военного назначения из США в Россию, по такой же статье осудили Артура Петрова. Также в США заключен под стражу Павел Кублицкий, который якобы был связан с хакерами и занимался кибермошенничеством.

Штаты хотят забрать екатеринбургскую балерину Ксению Хавану, переводившую деньги украинским военным силам, Джозефа Татера, напавшего на полицейского и отказавшегося от гражданства США, а также Гордона Блэка, приговорённого к 3 годам лишения свободы за убийство своей возлюбленной во Владивостоке.

Также в списке — обвинённые в терактах и диверсиях на ж/д путях. Большинство из них - несовершеннолетние. Для обмена нужно согласие родителей на перевозку подростков в страны Евросоюза и назначение опекунов для их существования за границей.