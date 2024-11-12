В США решили бороться с коррупцией обновлением персонала

В США прозвучало предложение уволить 600 сотрудников Национальных институтов здравоохранения. Решение должно быть принято ради борьбы с коррупцией.

Такую идею подал новой администрации Соединенных Штатов бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший. Он заявил о желании того, чтобы после инаугурации Трампа 600 новых сотрудников вошли в офисы, а 600 старых покинули их.

Трамп ранее заявлял, что планирует отвести Кеннеди-младшему "важную роль" в своей администрации, пишет ТАСС.