Причину смерти пресс-секретаря Shaman выяснят за месяц

Выяснение причин смерти пресс-секретаря певца Shaman (Ярослав Дронов), журналиста Антона Коробкова-Землянского, займет несколько недель. Завершится она в декабре.

Химико-токсикологическое исследование продлится около месяца. По его результатам будет установлена точная причина смерти, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее предварительной причиной смерти журналиста назвали отравление неустановленным веществом.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он работал журналистом на федеральном ТВ, был пресс-атташе Филиппа Киркорова. С 2022 г. работал с Ярославом Дроновым. Умер 10 ноября 2024 г. Певец отреагировал на смерть – опубликовал в своем telegram-канале фото Коробкова-Землянского и оставил комментарий: "Царствие Небесное тебе, мой друг".