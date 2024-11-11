Пресс-секретарь Shaman-а мог умереть от "отравления неустановленным веществом"

Названа возможная причина смерти пресс-секретаря певца, заслуженного артиста России Shaman-а (Ярослав Дронов), журналиста Антона Коробкова-Землянского. Он умер 10 ноября.

Предварительная причина смерти – отравление неустановленным веществом, сказал РИА Новости осведомленный источник.

Коробкову-Землянскому было 40 лет. Он работал журналистом на федеральном ТВ, был пресс-атташе Филиппа Киркорова. С 2022 г. работал с Ярославом Дроновым. Певец отреагировал на смерть – опубликовал в своем telegram-канале фото Коробкова-Землянского и оставил комментарий: "Царствие Небесное тебе, мой друг".