В Екатеринбурге квадроберами не запретят ходить в школу

В департаменте образования Екатеринбурга заявили, что недопуск детей-квадроберов в школы нарушает федеральный закон "Об образовании" и противоречит Конституции РФ. По словам директора департамента Инны Гумбатовой, каждый ребенок имеет полное право на получение образования.

Она также отметила, что квадроберами должна заниматься не школы, а психологи, которые способны выяснить причину такого поведения.

"Надо смотреть, какая мотивация, и почему ребята так себя ведут. Психологи должны разбираться, смотреть причины. Если это просто игра, то и формы работы с ребятами будут другие. Если это проблемы, и это проявление тех самых проблем, тогда мы должны подключить и специализированные центры психолого-педагогической помощи", - сказала Гумбатова в эфире ОТВ.

Напомним, что против посещения школы квадроберами ранее выступала глава родительского комитета Свердловской области Людмила Золотницкая. По ее словам, поведение ребенка с таким увлечением может привести к опасной ситуации как для него самого, так и для окружающих его людей.