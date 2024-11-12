12 Ноября 2024
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Экономика Костромская область
Фото: Накануне.RU

Средняя зарплата костромичей выросла на 20% за 8 месяцев 2024 года

За 8 месяцев 2024 года в Костромской области, согласно статистическим данным, среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 20% и составила 53 190 рублей. В реальном выражении (с учетом инфляции) заработная плата увеличилась на 10,6%.

Как стало известно в ходе пресс-конференции специалистов "Костромастат", в сфере промышленности зарплата работников в среднем выросла еще более значительно - на 24,7%. Один из самых высоких темпов роста - в обрабатывающей промышленности. У работников металлургических производств зарплаты в среднем выросли в 1,5 раза. Более чем на треть увеличились трудовые доходы граждан, работающих на производстве транспортных средств и оборудования, ювелирных изделий, химическом производстве, производстве прочих производстве готовых металлических изделий.

Также значительный рост, от 21% до 25%, отмечен в производстве электрического оборудования, машин и оборудования, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, деятельности по ремонту и монтажу машин и оборудования.

(2024)|Фото: adm44.ru

В сельском хозяйстве региона зарплаты выросли на 20,3%, в том числе, в растениеводстве на 52,8%, в животноводстве – на 15%.

Рост заработной платы отмечен и в социальной сфере. У работников здравоохранения и социальных услуг – на 18%, в образовании – на 17%.

На данный момент выше среднеобластного уровня зафиксированы зарплаты в Красносельском районе, г. Волгореченске, г. Костроме, г. Буе и Галичском районе. Наибольшими темпами растет зарплата работников организаций г. Нерехты и Нерехтского муниципального района (132,4%), г. Олгореченска (130,8%), Октябрьского муниципального района (124,7%).

Важно отметить, что Костромская область в полном объеме исполняет «майские указы» Президента России Владимира Путина по увеличению заработных плат работников образования, здравоохранения, культуры и социальной сферы. Индексация производится исходя из размера среднемесячной начисленной зарплаты по экономике региона.

Коллаж, экономика, промышленность, рост(2022)|Фото: Накануне.RU

Также губернатором Костромской области Сергеем Ситниковым регулярно принимаются решения о повышении оплаты труда по должностям, которые не попадают под действие майских указов. Среди них в частности - водители скорой помощи и школьных автобусов, работники пищеблоков, специалисты по соцработе, сотрудники хозяйственных служб и др. Очередное распоряжение по повышению зарплат «неуказным» категориям подписано в конце октября. Индексация зарплат составила 5,1% и произведена с 1 ноября этого года. Решение позволит повысить зарплаты почти 30 тысячам жителей Костромской области. В октябре прошлого года "неуказным" категориям зарплата была повышена на 12%.

(2024)|Фото: adm44.ru

Необходимо добавить, что по данным экспертного агентства «Промрейтинг» Кострома вошла в ТОП лидеров по самому низкому прожиточному минимуму в стране. Это минимальная сумма доходов, которая необходима человеку для обеспечения базовых потребностей. Жителю региона для закрытия основных потребностей требуется 16 314 рублей, что гораздо ниже многих других регионов страны, где из-за более высоких цен на продукты питания, одежды, коммунальных услуг, человеку приходится тратить на самое необходимое больше финансовых средств.

Теги: заработная плата, майские указы, базовые потребности, сергей ситников, индексация


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