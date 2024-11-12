Пригород Магадана затопило из-за подъема уровня воды в реке

Поселок Снежный в пригороде Магадана затопило из-за подъема уровня воды в реке. Мэрии Магадана не хватает техники на ликвидацию паводка.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Магадана Юрий Гришан, уровень реки Дукча поднялся на 2 метра после резкого потепления.

"Мэрия работает совместно с министерством природных ресурсов Магаданской области, так как водные объекты находятся в собственности Российской Федерации. Нужны дополнительно 2-3 гусеничных тяжелых экскаватора, которые смогут зайти в реку на глубину минимум 1,5 метра. В распоряжении предприятий мэрии такой техники нет", - написал Гришан.

Глава отметил, что причина поднятия уровня воды - ледяные заторы. В Магаданскую область ранее пришел циклон из Охотского моря, который принес резкое повышение температуры.

Гришан в своем канале делится видео, где видно, как выглядит река Дукча сейчас. Он отметил, что такого не было никогда.

Учащихся единственной школы перевели на дистанционное обучение, так как к зданию невозможно подъехать из-за воды.

Ранее мы писали, что потепление климата в России проходит быстрее, чем в среднем в мире.