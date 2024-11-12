Власти допустили включение практической части в ЕГЭ по естественным наукам

Практическая часть в ЕГЭ по естественно-научным предметам, включая физику, химию и биологию, может появиться в обозримом будущем.

Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. По его словам, Федеральный институт педагогических измерений уже взял введение практической части в ЕГЭ по естественно-научным предметам в проработку. Тестирование могут провести в нескольких российских регионах в ближайшем будущем в апробационном режиме.

Глава ведомства отметил, что Рособрнадзор начал мониторить ситуацию в субъектах с целью определения, насколько материально-техническая база регионов позволит организовать равные условия для прохождения практической части ЕГЭ по естественно-научным предметам всеми учащимися, сообщает ТАСС.

Ранее главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что система ЕГЭ - издевательство над нацией.