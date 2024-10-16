Комитет ГД по просвещению отклонил законопроект об альтернативе ЕГЭ

Комитет Госдумы по просвещению отклонил законопроект о предоставлении возможности выбирать между сдачей единого государственного экзамена (ЕГЭ) или госэкзаменов по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Об этом сообщила РИА Новости первый зампред комитета Яна Лантратова.

По ее словам, профильный комитет отклонил инициативу, поскольку она может привести к несопоставимости процедур и результатов экзаменов, сданных в разных формах. Кроме того, существует риск формирования неравных условий при поступлении в вузы.

В начале июня депутаты от фракций ЛДПР, КПРФ и СРЗП внесли в нижнюю палату законопроект об отмене ЕГЭ в пользу традиционных государственных экзаменов.

В июле глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что ЕГЭ не будет отменен, пока не появится "достойная альтернатива" этому способу аттестации в школе и поступлению в вуз. По его словам, эта "альтернатива" должна обеспечивать выпускников теми же возможностями и условиями, которые дает ЕГЭ.