Рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии

Рысь сняли с опоры ЛЭП в Хакасии. Предположительно, ее загнала туда стая собак. Как сообщает минприроды Хакасии, дикая кошка жила у кого-то дома, так как человека не боится.

Инцидент произошел в минувшую пятницу в окрестностях города Черногорска. О том, что на столбе, возможно, рысь, в министерство сообщили по телефону.

Знания инспектором особенностей поведения диких животных позволили быстро и безопасно снять животное с опоры, которая не подключена к питанию.

Предположительно, на столб животное загнали бездомные собаки: недалеко находится частный сектор.

"Самостоятельно рысь вниз бы не спустилась. Напомним, рысь является уязвимым видом с сокращающейся численностью и внесена в перечень видов животных, нуждающихся в особом контроле за состоянием их численности", - написано в сообщении.

Кошка внесена в список диких животных, запрещенных к содержанию дома. Из-за этого владельцу, которого еще не нашли, грозит штраф.

В настоящее время рысь находится на карантине в Центре живой природы.