Украинские мародеры выносят все из домов жителей Курской области

Жители приграничных районов Курской области возвращаются в пустые дома из-за грабежей и мародерства военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС рассказала фельдшер отряда "Барс-Курск".

"Например, мои знакомые в Глушково вернулись. Все в доме порублено, перевернуто, что-то ВСУ с собой забрали. Иногда люди приезжают в дома с абсолютно голыми стенами", - рассказала она.

Атака на Курскую область началась 6 августа. Жителей приграничных районов эвакуировали на безопасные территории.

Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.