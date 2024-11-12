Власти Курской области оценили затраты на ее восстановление в 700 млрд рублей

Общие затраты на восстановление поврежденных Вооруженными силами Украины объектов в Курской области превысят 700 млрд руб.

Как заявил глава региона Алексей Смирнов, все структурные подразделения, а также правительство области совместно с профильными министерствами и ведомствами работают над программой восстановления региона, сообщает "Интерфакс".

В принятом в прошлом году Курским городским собранием бюджете региона плановые расходы на 2025 год оценивались в 13,5 млрд руб.

Ранее стало известно, что жители приграничных районов Курской области возвращаются в пустые дома из-за грабежей и мародерства военнослужащих Вооруженных сил Украиныю