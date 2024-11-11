В Нижнем Тагиле 2-летний ребенок запер маму на открытом балконе

В Нижнем Тагиле спасателям пришлось вызволять местную жительницу с собственного балкона, на котором ее закрыл 2-летний сын. Инцидент произошел в минувшие выходные.

По данным Центра защиты населения, сообщение о женщине, просящей о помощи прохожих поступило от местного жителя. Для матери ситуация осложнялась еще и тем, что балкон второго этажа был не застеклен, а она была в домашней одежде.

"Спасатели прибыли на место, с помощью лестницы "штурмовки" поднялись на балкон и специальным оборудованием дверь балкона была открыта!" - рассказали в Центре.

Сейчас с мамой и ее ребенком все в порядке.