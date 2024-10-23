Остин: Места базирования российских ВКС уже находятся вне зоны досягаемости ATACMS

США не дают Украине разрешение наносить удары по РФ ракетами большой дальности ATACMS, поскольку места базирования российских Воздушно-космических сил уже находятся вне зоны их досягаемости. Об этом заявил американский министр обороны Ллойд Остин в интервью телеканалу Fox News.

"Россия уже вывела свою авиацию за пределы досягаемости ATACMS", - приводит слова Остина ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что если страны Запада разрешат Украине наносить удары по российской территории их ракетами, это будет говорить о том, что они "напрямую участвуют в военном конфликте". В таком случае Москва будет принимать соответствующие решения, исходя из угроз