Цены на сливочное масло пошли вниз

Ритейл в России получил уведомление о снижении отпускных цен на сливочное масло.

Группа "Эконива" уведомила торговые сети о их снижении. Стоимость продукта будет уменьшена на 10%.

"Эконива" в настоящее время единственный производитель, снизивший отпускную цену на сливочное масло.

Динамика в рознице будет зависеть от изменения себестоимости и спроса на товар. Сливочное масло в рознице подорожало с начала года более чем на 25%, сообщают "Ведомости".

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян.