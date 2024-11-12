Минпромторг заявил, что власти реагируют на рост цен на сливочное масло

Российские власти, торговые сети и производители реагируют на подорожание сливочного масла.

Об этом сообщает Минпромторг РФ. Там указали, что организации торговли в целом неохотно идут на повышение цен, так как низкие цены являются их конкурентным преимуществом. Некоторые торговые сети устанавливают нулевую и даже отрицательную торговую наценку на продукты за счет собственной маржи.

Минпромторг отмечает, что компании стараются демпфировать рост цен от производителей и поступательно принимают повышение цен на товары, сообщают "Ведомости".

Ранее Минсельхоз объяснил рост цен на сливочное масло увеличением доходов россиян.