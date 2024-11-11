СМИ: Кибовский предложил обеспечить заключенных новыми учебниками истории

Бывший руководитель московского департамента культуры Александр Кибовский, который находится под арестом по делу о получения взяток в особо крупном размере, предложил обеспечить заключенных новыми учебниками истории.

Инициатива направлена на имя начальника управления ФСИН России по Москве Сергею Морозу. Как заявила адвокат экс-чиновника Юлия Потапова, Кибовский из разговоров с фигурантами других уголовных дел понял, что многие из них обладают фрагментарными сведениями об истории России. В связи с этим экс-чиновник предложил снабдить СИЗО и другие места пребывания осужденных новыми учебниками истории, наряду с обязательной юридической литературой.

Экс-чиновник считает, что его инициатива особенно актуальна в связи с тем, что обвиняемым, подсудимым и осужденным предоставлено право заключить контракт с Министерством обороны РФ и отправиться на спецоперацию. Сам Кибовский подал ходатайство об участии в спецоперации в августе, но до сих пор не получил ответа.

Потапова отметила, что инициативу бывшего чиновника об учебниках поддержали начальник "Матросской Тишины" Сергей Бобрышев и уполномоченный по правам человека по Москве Татьяна Потяева, сообщает "Коммерсант".

Ранее Кибовскому продлили арест до 22 декабря.