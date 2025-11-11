ГП тербует взыскать у Кибовского имущество более чем на 1 млрд рублей

Генпрокуратура России в иске к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам просит взыскать имущество более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным иска, Кибовский оформлял дорогостоящие активы на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальный уровень доходов.

Согласно материалам проверки, с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и автомобили общей стоимостью около 226,7 млн рублей. В этот перечень вошли семь квартир в Москве и Подмосковье на 195 млн рублей, а также два автомобиля за 29,4 млн рублей и два мотоцикла почти на 5 млн рублей. Объекты оформлялись на супругу, ее отца и доверенное лицо. При этом с 2010 по 2024 годы общий доход Кибовского и его супруги официально составил 211 млн рублей.

В июне СКР завершил расследование уголовного дела Кибовского. Ему инкриминируют семь эпизодов получения взяток на общую сумму более 114 млн рублей, а также попытку получить еще одну взятку в 19,7 млн рублей. Следствие полагает, что Кибовский получал взятки через посредников. Откаты он мог получать за "создание условий", при которых взяткодатели выигрывали госконтракты департамента культуры и подведомственных организаций на поставку мебели, оборудования и предметов интерьера.

Бывший высокопоставленный чиновник в свою защиту заявляет, что в его деле "нет и не было никаких хищений бюджетных средств, отсутствует убыток казне и даже, наоборот, обнаружился профицит".