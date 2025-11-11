ГП тербует взыскать у Кибовского имущество более чем на 1 млрд рублей

11 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество В России
Фото: Департамент культуры города Москвы

ГП тербует взыскать у Кибовского имущество более чем на 1 млрд рублей

Генпрокуратура России в иске к бывшему министру правительства Москвы, экс-главе департамента культуры Александру Кибовскому, его родственникам и доверенным лицам просит взыскать имущество более чем на 1 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

По данным иска, Кибовский оформлял дорогостоящие активы на родственников и доверенных лиц, чтобы скрыть реальный уровень доходов.

Согласно материалам проверки, с 2014 года Кибовский приобрел недвижимость и автомобили общей стоимостью около 226,7 млн рублей. В этот перечень вошли семь квартир в Москве и Подмосковье на 195 млн рублей, а также два автомобиля за 29,4 млн рублей и два мотоцикла почти на 5 млн рублей. Объекты оформлялись на супругу, ее отца и доверенное лицо. При этом с 2010 по 2024 годы общий доход Кибовского и его супруги официально составил 211 млн рублей.

В июне СКР завершил расследование уголовного дела Кибовского. Ему инкриминируют семь эпизодов получения взяток на общую сумму более 114 млн рублей, а также попытку получить еще одну взятку в 19,7 млн рублей. Следствие полагает, что Кибовский получал взятки через посредников. Откаты он мог получать за "создание условий", при которых взяткодатели выигрывали госконтракты департамента культуры и подведомственных организаций на поставку мебели, оборудования и предметов интерьера.

Бывший высокопоставленный чиновник в свою защиту заявляет, что в его деле "нет и не было никаких хищений бюджетных средств, отсутствует убыток казне и даже, наоборот, обнаружился профицит".

Теги: кибовский, генпрокуратура, имущество


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 18.06.2025 08:54 Мск СКР завершил расследование дела экс-главы московского департамента культуры Кибовского
Ранее 11.11.2024 00:32 Мск СМИ: Кибовский предложил обеспечить заключенных новыми учебниками истории
Ранее 12.09.2024 20:03 Мск Экс-главе департамента культуры Москвы Александру Кибовскому продлили арест
Ранее 06.08.2024 13:31 Мск Суд оставил под стражей экс-главу департамента культуры Москвы Александра Кибовского
Ранее 18.07.2024 08:33 Мск Арестованный экс-глава департамента культуры Москвы хочет отправиться в зону СВО
Ранее 18.07.2024 00:06 Мск Арестован экс-глава департамента культуры Москвы Кибовский
Ранее 17.07.2024 15:11 Мск Кибовскому вменяют восемь эпизодов взяточничества и покушение на мошенничество

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети