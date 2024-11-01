В регионах сильно подорожала аренда квартир

В некоторых регионах за последние три месяца сильно подорожала аренда квартир. Она стала больше, чем на четверть, прежде всего в Самаре, Екатеринбурге и Москве, сообщает исследование института развития "Дом.РФ".

К октябрю 2024 года нынешние ставки на аренду находятся на пиковых значениях, которых ранее не наблюдалось.

В среднем по всем городам-миллионникам, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, арендные ставки за последний квартал увеличились на 17%. Теперь там средняя стоимость квартиры - 43,7 тысячи рублей в месяц. В крупных городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона человек цена увеличилась на 14% - до 35,5 тысяч рублей.

Среди мегаполисов наибольший рост арендных ставок на жилье за третий квартал 2024 года отмечен в Самаре (+31%, до 41,7 тыс. руб. в месяц), Екатеринбурге (+28%, до 53,2 тыс. руб.) и Москве (+25%, до 110,5 тыс. руб.)

Дешевле сейчас снять квартиру в Перми, Казани и Челябинске.

Как рассказал руководитель аналитического центра "Дом.РФ" Михаил Гольдберг, темпы роста арендных ставок обусловлены рядом причин. Стоимость аренды растет на фоне того, что рынок продажи жилья останавливается, программа льготной ипотеки перестала работать, а рыночные ставки по жилищным займам достигли 27%.

"В третьем квартале 2024 года после отмены массовой господдержки снизилась доступность жилья и на первичном рынке. Граждане, которые не подпадают под условия семейной, IT или дальневосточной ипотеки, стали чаще рассматривать аренду в качестве основного инструмента улучшения жилищных условий, что и привело к росту цен", - сказал эксперт.