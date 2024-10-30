Аэропорт "Шереметьево" утром не принимал и не отправлял авиарейсы

Ограничения вводились в среду утром в московском аэропорту "Шереметьево" для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщили РИА Новости в Росавиации.

Воздушная гавань с 04.37 до 05.20 мск не принимала и не отправляла авиарейсы.

В этот период уходов рейсов, следовавших в "Шереметьево", на запасные аэродромы не было, отметили в ведомстве.

В сентябре план "Ковер" вводился в аэропортах Тамбова и Борисоглебска из-за угроз атак БПЛА. Авиагавани не принимали и не отправляли рейсы около трех часов.